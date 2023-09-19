​Чеферин – о Рубиалесе: «Неужели это уголовное преступление?»

В отношении Луиса Рубиалеса, теперь уже бывшего президента Королевской испанской федерации футбола, идёт расследование. Функционера обвиняют в сексуальном насилии – во время церемонии награждения женской сборной Испании он поцеловал в губы футболисту Дженнифер Эрмосо.

Комментарий по поводу скандального инцидента дал президент УЕФА Александер Чеферин.

«То, что сделал Рубиалес, было неуместно и безрассудно. Но неужели это уголовное преступление? Мне как адвокату по уголовным делам это кажется нелогичным. Вы, журналисты, раскрутили эту историю до такого уровня», - слова Чеферина приводит El Partidazo de COPE.