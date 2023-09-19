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Генич объяснил, почему «Барселона» выиграет Лигу чемпионов

19 Сентября 2023 • 18:13 Комментировать (1)
Барселона
...
Антверпен
1 1.19 X 8.00 2 15.00
Через 2 ч. 0 мин.

Телекомментатор Константин Генич ставит на то, что «Барселона» победит в грядущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Эксперт объяснил, почему каталонцы имеют на это неплохие шансы, а также назвал других фаворитов турнира.

«Фаворита довольно очевидны — это «Манчестер Сити» и «ПСЖ» Луиса Энрике, но я ставлю на «Барселону». Пешочком пройдут они свою лёгкую группу и будут готовиться к весне. А как будет в плей‑офф, предугадать невозможно. Кто ждал «Интер» в финале»? Лично мне бы очень хотелось увидеть «Барсу» на финальных стадиях», - цитирует Генича «Матч ТВ».

Напомним, что свой путь в Лиге чемпионов «Барса» начнёт уже сегодня вечером, в соперниках – бельгийский «Антверпен». Текстовую трансляцию грядущего матча проведёт LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Константин Генич
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Комментарии (1)
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ингерман
19 Сентября 2023 в 19:58
ай проста патаму шта г..идич балеец за путалону.. А-ха-ха-ха! )))
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