Генич объяснил, почему «Барселона» выиграет Лигу чемпионов

Телекомментатор Константин Генич ставит на то, что «Барселона» победит в грядущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Эксперт объяснил, почему каталонцы имеют на это неплохие шансы, а также назвал других фаворитов турнира.

«Фаворита довольно очевидны — это «Манчестер Сити» и «ПСЖ» Луиса Энрике, но я ставлю на «Барселону». Пешочком пройдут они свою лёгкую группу и будут готовиться к весне. А как будет в плей‑офф, предугадать невозможно. Кто ждал «Интер» в финале»? Лично мне бы очень хотелось увидеть «Барсу» на финальных стадиях», - цитирует Генича «Матч ТВ».

Напомним, что свой путь в Лиге чемпионов «Барса» начнёт уже сегодня вечером, в соперниках – бельгийский «Антверпен». Текстовую трансляцию грядущего матча проведёт LiveResult.ru.