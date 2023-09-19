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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Клуб Месси готовит предложение звезде «Реала»

19 Сентября 2023 • 17:59 Комментировать

«Интер Майами» минувшим летом заполучил таких известных игроков, как Жорди Альба, Серхио Бускетс и, конечно, Лионель Месси. В дальнейшем клуб МЛС планирует продолжать привлекать звёздных футболистов. Целью «Интер Майами» стал полузащитник «Реала» Лука Модрич. Как сообщает TodoFichaes, клуб МЛС сделает предложение 38-летнему хорвату в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что Модрич хотел бы провести сезон 2023/2024 в «Реале» целиком, но если его роль в команде и дальше будет второстепенной, хорват может переехать за океан уже зимой.

Напомним, что в 2018 году Лука Модрич выигрывал «Золотой мяч».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич Интер Майами
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