​У Камавинга спросили о будущем Мбаппе

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга по ходу вторничной пресс-конференции получил вопрос о своём партнёре по сборной Франции – о Килиане Мбаппе. Как известно, слухи давно связывают этого форварда с мадридским грандом.

«Мбаппе? Думаю, что вы, журналисты, знаете об этом больше, чем я. Я ничего не знаю», - сказал Камавинга.

В настоящий момент 24-летний Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ». Его действующий контракт с грандом Лиги 1 рассчитан до средины 2024 года.

Отметим, что «Реал» свой ближайший матч проведёт 20 сентября – против берлинского «Униона» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.