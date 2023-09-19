Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​У Камавинга спросили о будущем Мбаппе

19 Сентября 2023 • 14:28 Комментировать

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга по ходу вторничной пресс-конференции получил вопрос о своём партнёре по сборной Франции – о Килиане Мбаппе. Как известно, слухи давно связывают этого форварда с мадридским грандом.

«Мбаппе? Думаю, что вы, журналисты, знаете об этом больше, чем я. Я ничего не знаю», - сказал Камавинга.

В настоящий момент 24-летний Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ». Его действующий контракт с грандом Лиги 1 рассчитан до средины 2024 года.

Отметим, что «Реал» свой ближайший матч проведёт 20 сентября – против берлинского «Униона» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Эдуардо Камавинга
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Сентября
15:01 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Манчестер Сити» – фаворит на победу в Лиге чемпионов»
14:28 · Испания. Ла Лига
​У Камавинга спросили о будущем Мбаппе
14:19 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реалу» по силам дойти до финала Лиги чемпионов»
14:16 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти высказался о травме Карвахаля
14:13 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Модрич начнёт в старте матч с «Унионом»
14:05 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Лига чемпионов – особенный турнир для «Реала»
13:42 · Италия. Серия А
Луис Альберто может уйти из «Лацио» в клуб Ла Лиги
12:56 · Испания. Ла Лига
Карвахаль получил травму и не сыграет с «Унионом»
12:44 · Испания. Ла Лига
Гюндоган: «Я отношусь к тренировкам так же ответственно, как и к матчам»
12:08 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» принял решение по Симеоне
12:01 · Англия. Премьер-лига
Сарр может сменить «Челси» на испанский клуб
11:52 · Испания. Ла Лига
Хави: «Приход Канселу ничего не изменил в игровой системе «Барселоны»
11:44 · Испания. Ла Лига
Хави: «Фелиш показывает позитивный настрой и хочет помочь команде»
11:13 · Испания. Ла Лига
Романо: «Скорее всего, Мбаппе следующим летом окажется в «Реале»
11:03 · Испания. Ла Лига
Хави: «Восстановление Педри проходит хорошо»
Все новости
Рекомендуем