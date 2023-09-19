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Анчелотти: «Лига чемпионов – особенный турнир для «Реала»

19 Сентября 2023 • 14:05 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
24.09 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил важность Лиги чемпионов для «королевского клуба». Завтра команда начнёт свой путь в турнире матчем первого тура группового этапа против берлинского «Униона».

«Лига чемпионов – особенный турнир для «Реала». Матч с «Унионом» будет для нас особенным в том числе. Это команда с отличной защитой, которая играет очень интенсивно. Мы хорошо изучили соперника. Надеюсь, завтра проведёт отличный матч», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В прошлом сезоне «Реал» дошёл в Лиге чемпионов до стадии полуфинала, где вылетел от будущих победителей турнира в лице «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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