Анчелотти: «Лига чемпионов – особенный турнир для «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил важность Лиги чемпионов для «королевского клуба». Завтра команда начнёт свой путь в турнире матчем первого тура группового этапа против берлинского «Униона».

«Лига чемпионов – особенный турнир для «Реала». Матч с «Унионом» будет для нас особенным в том числе. Это команда с отличной защитой, которая играет очень интенсивно. Мы хорошо изучили соперника. Надеюсь, завтра проведёт отличный матч», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В прошлом сезоне «Реал» дошёл в Лиге чемпионов до стадии полуфинала, где вылетел от будущих победителей турнира в лице «Манчестер Сити».