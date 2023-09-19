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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карвахаль получил травму и не сыграет с «Унионом»

19 Сентября 2023 • 12:56 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
24.09 22:00

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль получил травму и не примет участие в ближайшем матче своей команды. Напомним, завтра «королевский клуб» сыграет с берлинским «Унионом» в групповом этапе Лиги чемпионов.

По информации от журналиста Хосе Луиса Санчеса, Карвахаль точно не примет участие в матче с «Унионом». Пока неизвестно, насколько серьёзную травму получил защитник «Реала». Главный тренер Карло Анчелотти на пресс-конференции более подробно расскажет о состоянии футболиста.

Карвахаль в новом сезоне провёл 5 матчей в чемпионате Испании, где отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Унион Берлин
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