Карвахаль получил травму и не сыграет с «Унионом»

Защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль получил травму и не примет участие в ближайшем матче своей команды. Напомним, завтра «королевский клуб» сыграет с берлинским «Унионом» в групповом этапе Лиги чемпионов.

По информации от журналиста Хосе Луиса Санчеса, Карвахаль точно не примет участие в матче с «Унионом». Пока неизвестно, насколько серьёзную травму получил защитник «Реала». Главный тренер Карло Анчелотти на пресс-конференции более подробно расскажет о состоянии футболиста.

Карвахаль в новом сезоне провёл 5 матчей в чемпионате Испании, где отметился одной результативной передачей.