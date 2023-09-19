Гюндоган: «Я отношусь к тренировкам так же ответственно, как и к матчам»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган рассказал о своём отношении к тренировкам. По словам немца, он относится к ним не менее ответственно, чем к матчам.

«Я отношусь к тренировкам так же ответственно, как и к матчам. Не хочу допускать ошибки. Стараюсь, чтобы всё было идеально», – цитирует Гюндогана издание El Pais.

Напомним, Гюндоган перебрался в «Барселону» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Бывший капитан «Манчестер Сити» не стал продлевать контракт с командой Хосепа Гвардиолы ради трансфера на «Камп Ноу».

В составе «сине-гранатовых» Гюндоган успел отметиться одним результативным пасом в испанской Ла Лиге.