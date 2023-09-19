«Атлетико» принял решение по Симеоне

Владельцы мадридского «Атлетико» определились с будущим главного тренера команды Диего Симеоне. Как информирует El Chiringuito, «матрасники» решили подписать с аргентинским наставником новое трудовое соглашение до 2026 года.

Срок действующего контракта Диего с мадридским клубом истекает по окончании нынешнего сезона. Симеоне занимает пост главного тренера «Атлетико» с декабря 2011 года.

Под руководством аргентинца мадридская команда два раза выигрывала чемпионат Испании, а также выигрывала кубок страны. В Европе «Атлетико» дважды побеждал в Лиге Европы и брал суперкубок УЕФА.