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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Приход Канселу ничего не изменил в игровой системе «Барселоны»

19 Сентября 2023 • 11:52 Комментировать
Барселона
...
Сельта
23.09 19:30

Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не считает, что приход защитника Жоау Канселу каким-то образом изменил игровую модель команды. Напомним, португальский фуллбек перебрался на «Камп Ноу» на правах аренды из «Манчестер Сити» без права выкупа.

«Приход Канселу ничего не изменил в игровой системе «Барселоны». Мы играли в похожем стиле с Кунде, Араухо и Серхи Роберто. В конце концов изменились только профили и имена. Каждый даёт нам то, что лучше всего умеет», – сказал Хави на пресс-конференции.

На выходных Канселу отметился дебютным голом за «Барселону», поразив ворота «Бетиса» в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жоау Канселу
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