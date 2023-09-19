Хави: «Приход Канселу ничего не изменил в игровой системе «Барселоны»

Тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не считает, что приход защитника Жоау Канселу каким-то образом изменил игровую модель команды. Напомним, португальский фуллбек перебрался на «Камп Ноу» на правах аренды из «Манчестер Сити» без права выкупа.

«Приход Канселу ничего не изменил в игровой системе «Барселоны». Мы играли в похожем стиле с Кунде, Араухо и Серхи Роберто. В конце концов изменились только профили и имена. Каждый даёт нам то, что лучше всего умеет», – сказал Хави на пресс-конференции.

На выходных Канселу отметился дебютным голом за «Барселону», поразив ворота «Бетиса» в чемпионате Испании.