Хави: «Фелиш показывает позитивный настрой и хочет помочь команде»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал состояние нападающего Жоау Фелиша. Напомним, португалец на выходных отметился дебютным голом за каталонскую команду.

«Если у тебя неправильное отношение к делу, ты не можешь находиться в команде. Настрой должен быть позитивным у каждого футболиста, по крайней мене у меня такие правила. Фелиш показывает позитивный настрой и хочет помочь команде», – сказал Хави на пресс-конференции.

Фелиш выступает за «Барселону» на правах аренды из мадридского «Атлетико». При этом «сине-гранатовые» не включили в аренду право выкупа в конце сезона.