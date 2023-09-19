Романо: «Скорее всего, Мбаппе следующим летом окажется в «Реале»

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо оценил вероятность перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» следующим летом. Напомним, в июле 2024 года французский форвард станет свободным агентом, только если не продлит контракт с парижским клубом.

«Из того, что я слышал, скорее всего, Мбаппе следующим летом окажется в мадридском «Реале». Думаю, это будет трансфер на правах свободного агента», – сказал Романо в эфире своего подкаста.

Напомним, Мбаппе мог покинуть «ПСЖ» и минувшим летом, но нападающий отказался на год переезжать в Саудовскую Аравию, несмотря на предложенные 700 миллионов евро зарплаты за сезон.