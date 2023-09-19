Хави: «Восстановление Педри проходит хорошо»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о состоянии полузащитника Педри, который продолжает восстанавливаться после травмы. Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» рассчитывают вернуть испанца в обойму к октябрьскому матчу против мадридского «Реала» в чемпионате Испании.

«Восстановление Педри проходит хорошо. Он отлично себя чувствует, но при этом ему предстоит проделать ещё немало работы. Очень важно, чтобы он восстановился на все 100%. Лучше вернуться как можно лучше, чем как можно быстрее», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, Педри перед своей травмой успел отметиться голом в испанской Ла Лиге.