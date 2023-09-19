Хави: «Ферран Торрес летом сказал мне, что ему просто нужно провести хорошую предсезонку»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о том, как нападающему Феррану Торресу удалось набрать хорошую форму к старту сезона. Напомним, летом руководство «сине-гранатовых» всерьёз задумывалось о продаже испанца.

«Ферран Торрес летом сказал мне, что ему просто нужно провести хорошую предсезонку. Мы дали ему необходимое время для того, чтобы он сполна продемонстрировал свой талант. Его отношение к делу и трудолюбие являются примером для остальных. Ферран уже очень важен для команды и останется таковым в будущем», – заявил Хави на пресс-конференции.

На счету Торреса 3 гола в 4 стартовых турах чемпионата Испании. За весь прошлый сезон игрок забил в Ла Лиге 4 мяча.