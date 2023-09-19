Хави: «У меня отличные воспоминания о ван Боммеле»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о своём отношении к наставнику «Антверпена» Марку ван Боммелю, с которым ранее вместе выступал за «сине-гранатовых». Напомним, «Барселона» уже сегодня сыграет с бельгийской командой в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«У меня отличные воспоминания о ван Боммеле как о товарище по команде и конкуренту. Его команда играет очень динамично, мы это знаем. У них есть хороший баланс опыта и молодости», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, в предыдущих двух розыгрышах Лиги чемпионов «Барселона» остановила выступления на стадии группового этапа.