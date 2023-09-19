Уругвайский полузащитник, которого хотела «Барселона», уехал в Катар

Полузащитник молодежной сборной Уругвая и «Ливерпуля Монтевидео» Фабрисио Диас продолжит карьеру в чемпионате Катара.

Новым местом работы 20-летнего футболиста стала «Аль-Гарафа». Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, который рассчитан на пять лет. Клаузула, прописанная в контракте хавбека, составляет 50 миллионов долларов.

Ранее в прессе сообщалось об интересе каталонской «Барселоны» к Фабрисио, однако сделка не состоялась.

В текущем году полузащитник поучаствовал в 16 поединках за «Ливерпуль Монтевидео» и отметился результативной передачей.