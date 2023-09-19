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Зидан посетил матч молодёжки «Реала»

19 Сентября 2023 • 09:41 Комментировать

Французский тренер Зинедин Зидан, который сейчас находится в статусе безработного, посетил поединок молодежной команды мадридского «Реала» против «Атлетико Б». Об этом рапортуют журналисты Footmercato. Как отмечает источник, «Зизу» приехал на встречу вместе с женой и старшим сыном Энцо.

Молодежка «Реала» после четырех туров набрала пять баллов и занимает лишь 11-е место в турнирной таблице.

Напомним, что Зидан успешно работал в первой команде «Реала». Специалист трижды приводил команду к триумфу в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зинедин Зидан
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