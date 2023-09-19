«Атлетико» нацелился на аргентинского защитника

Защитник аргентинской «Боки Хуниорс» Валентин Барко попал в сферу интересов очередного европейского клуба. По данным Todofichajes, заполучить 19-летнего футболиста в свои ряды хочет мадридский «Атлетико».

«Матрасники» готовы побороться за игрока с английским «Брайтоном», ранее заявившим о желании подписать Барко. Также сообщалось об интересе к Валентину со стороны «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне защитник принял участие в 18 матчах за аргентинскую команду, в которых записал на свой счет один гол и две результативные передачи.

«Брайтон» нацелился на аргентинца, которым интересовался «Манчестер Сити»