Анчелотти побил рекорд Зидана в «Реале»

В рамках пятого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле принимал «Реал Сосьедад». «Сливочные» выиграли со счетом 2:1.

Эта победа стала 173-й для итальянского специалиста Карло Анчелотти у руля мадридского гранда. Он обогнал по этому показателю француза Зинедина Зидана и сейчас занимает второе место. Анчелотти уступает лишь Мигелю Муньосу, в активе которого 357 побед во главе «королевского» клуба.

64-летний итальянец вернулся в «Реал» летом 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до завершения сезона-2023/2024.