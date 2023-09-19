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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти побил рекорд Зидана в «Реале»

19 Сентября 2023 • 07:37 Комментировать

В рамках пятого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле принимал «Реал Сосьедад». «Сливочные» выиграли со счетом 2:1.

Эта победа стала 173-й для итальянского специалиста Карло Анчелотти у руля мадридского гранда. Он обогнал по этому показателю француза Зинедина Зидана и сейчас занимает второе место. Анчелотти уступает лишь Мигелю Муньосу, в активе которого 357 побед во главе «королевского» клуба.

64-летний итальянец вернулся в «Реал» летом 2021 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до завершения сезона-2023/2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Зинедин Зидан
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