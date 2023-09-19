​Боковой арбитр отдал пас Кепе в матче «Реала» с «Реал Сосьедад», чем спровоцировал скандал

За несколько минут до конца игры чемпионата Испании между «Реалом» и «Реал Сосьедад» на поле случился достаточно странный эпизод - боковой арбитр решил выбежать на поле на несколько метров, чтобы отдать пас голкиперу «Реала» и стимулировать того поскорее возобновить игру, в которой мадридцы вели в счете. Это вызвало немало неудовольствия в стане фанатов «Реала», которые освистали такой поступок бокового лайнсмена.

Дело в том, что оскандалившийся лайсмен ранее уже попадал в сомнительную ситуацию - в 2016 году его дисквалифицировали на два матча за слишком, как было сочтено, неформальное общение с игроками «Барселоны» сразу после очередного «эль класико». Это, как вы понимаете, серьезный грех в Испании.