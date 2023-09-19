Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Боковой арбитр отдал пас Кепе в матче «Реала» с «Реал Сосьедад», чем спровоцировал скандал

19 Сентября 2023 • 03:15 Комментировать
Реал Мадрид
2:1
Реал Сосьедад
окончен

За несколько минут до конца игры чемпионата Испании между «Реалом» и «Реал Сосьедад» на поле случился достаточно странный эпизод - боковой арбитр решил выбежать на поле на несколько метров, чтобы отдать пас голкиперу «Реала» и стимулировать того поскорее возобновить игру, в которой мадридцы вели в счете. Это вызвало немало неудовольствия в стане фанатов «Реала», которые освистали такой поступок бокового лайнсмена.

Дело в том, что оскандалившийся лайсмен ранее уже попадал в сомнительную ситуацию - в 2016 году его дисквалифицировали на два матча за слишком, как было сочтено, неформальное общение с игроками «Барселоны» сразу после очередного «эль класико». Это, как вы понимаете, серьезный грех в Испании.

 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Реал Сосьедад
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Гранада Гранада
Жирона Жирона
2
4
2.85 3.40 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
03:15 · Испания. Ла Лига
​Боковой арбитр отдал пас Кепе в матче «Реала» с «Реал Сосьедад», чем спровоцировал скандал
02:47 · Испания. Ла Лига
​Лидера юношеского «Реала» отстранили от игр - находится под следствием за половую связь с 16-летней
02:26 · Германия. Бундеслига
Ольмо: «Я был счастлив в «Барселоне»
02:10 · Испания. Ла Лига
​Полтора десятка игроков «Лас-Пальмаса» опоздали на самолёт перед матчем с «Севильей» из-за вечеринки
01:36 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» изменили мнение о Фелише после первых тренировок игрока слухи
01:16 · Испания. Ла Лига
Халилович назвал свою главную ошибку в «Барселоне»
00:39 · Испания. Ла Лига
Масалитин оценил адаптацию Захаряна в «Реал Сосьедаде»
00:02 · Испания. Ла Лига
Надаль: «Я бы хотел стать президентом «Реала»
18 Сентября
23:55 · Испания. Ла Лига
«Жирона» идёт в тройке лучших, забив 4 мяча «Гранаде»
23:33 · Испания. Ла Лига
«Реал» запланировал продление контракта со звёздным полузащитником слухи
22:36 · Испания. Ла Лига
Мората: «Матч с «Валенсией» был настоящей катастрофой»
21:29 · Испания. Ла Лига
Халилович: «Месси многому учил молодых игроков»
21:08 · Испания. Ла Лига
Бальде официально продлит контракт с «Барселоной» в ближайшие дни
16:04 · Испания. Ла Лига
Хави: «В прошлом сезоне мы были хороши в Лиге чемпионов» 3
14:53 · Испания. Ла Лига
Хави: «Пришло время сделать следующий шаг в Лиге чемпионов» 1
Все новости
Рекомендуем