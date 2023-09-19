​Лидера юношеского «Реала» отстранили от игр - находится под следствием за половую связь с 16-летней

Четверо игроков юношеского мадридского «Реала», который тренирует знаменитый бывший нападающий Рауль, находятся под следствием, а один из них, имя которого прессе пока не сообщается, задержан. Причиной стало видео, появившееся в июне, на котором один из «героев» вступает в половую связь с юной девушкой.

Как оказалось, ей шестнадцать лет - пострадавшую узнала мать и придала делу законный ход. Остальным троим инкриминируется распространение выложенного малолетним «ловеласом» видео. Имена их не разглашаются, как водится, «в интересах следствия» - скорее, чтобы не навредить карьере, если в итоге окажется, что вины в их действиях нет.