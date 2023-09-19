​Полтора десятка игроков «Лас-Пальмаса» опоздали на самолёт перед матчем с «Севильей» из-за вечеринки

В пятом туре испанского чемпионата «Лас-Пальмасу» пришлось слетать в Севилью, однако перед этим полтора десятка игроков и двое физиотерапевтов попали в неприятную историю. Они слишком увлеклись распитием кофе в баре и не заметили, что опаздывают на самолет.

В результате клубу, чтобы выйти на матч, пришлось арендовать для растяп чартерный рейс. Все это привело к тому, что «Лас-Пальмас» уступил не хватающей звезд с неба «Севилье» с минимальным гандикапом. В следующем туре канарская команда сыграет дома с «Гранадой» - на самолет не опоздаешь, но кофе перед матчем лучше не увлекаться.