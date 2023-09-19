В «Барселоне» не все были в восторге от подписания Жоау Фелиша.

Португальский нападающий присоединился к каталонской команде перед закрытием летнего трансферного окна на правах аренды из мадридского «Атлетико». Как информирует журналист Адриан Санчес, некоторые лица в «Барселоне» сомневались в целесообразности прихода Фелиша, однако 23-летний игрок переубедил скептиков уже на первых тренировках. Сейчас в клубе считают, что форвард имеет всё для того, чтобы стать ключевой фигурой в построениях Хави Эрнандеса.

Жоау Фелиш провёл два матча за «Барселону», отметившись одним забитым мячом.