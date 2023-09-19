Халилович назвал свою главную ошибку в «Барселоне»

Хорватский футболист Ален Халилович рассказал, что помешало ему проявить себя в «Барселоне».

Атакующий полузащитник перешёл в каталонский клуб в 2014 году, будучи 18-летней восходящей звездой. Хорват выступал за дубль «сине-гранатовых», а в составе первой команды провёл всего один матч.

«Я пришёл в «Барселону» в совсем юном возрасте, но у меня был свой план. В первый год мне было полезно поиграть за второй состав, чтобы адаптироваться. Затем я начал тренироваться в расположении первой команды, но у меня быстро закончилось терпение. Я хотел играть постоянно, и в этом была моя ошибка», – цитируют испанские СМИ 27-летнего Халиловича, ныне выступающего в Нидерландах за «Фортуну».