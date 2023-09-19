Масалитин оценил адаптацию Захаряна в «Реал Сосьедаде»

Бывший игрок столичного ЦСКА Валерий Масалитин оценил адаптацию полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«В игровом плане надо искать команду, которая играет, так чтобы ты выписывался в ее схему. Захарян поехал, потихонечку начинает осваиваться – понимать язык, схему. Это вполне нормальное явление, что он там пока выходит на замену и себя не проявляет», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Газета.Ru». Также Масалитин отметил, что для переезда в европейский клуб российским игрокам нужно быть готовым и физически, и психологически.

Напомним, что Арсен Захарян присоединился к «Реал Сосьедаду» в августе текущего года, перейдя из «Динамо» за 12 миллионов евро. В футболке клуба из Сан-Себастьяна провёл три матча в рамках Ла Лиги.