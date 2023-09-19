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Надаль: «Я бы хотел стать президентом «Реала»

19 Сентября 2023 • 00:02 Комментировать
Реал Мадрид
2:1
Реал Сосьедад
окончен

Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль рассказал о желании стать президентом мадридского «Реала».

Испанский спортсмен, являющийся давним болельщиком «королевского клуба», посетил недавним матч Ла Лиги, в котором команда Карло Анчелотти взяла верх над «Реал Сосьедадом» (2:1).

«Могу ли я стать президентом мадридского «Реала»? Думаю, я бы хотел этого, но прямо сейчас у клуба есть самый лучший президент, которого только можно представить», – поведал в интервью Movistar Надаль, имея в виду, конечно же, Флорентино Переса.

20 сентября «Реал» примет на своём поле берлинский «Унион» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Рафаэль Надаль
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