Надаль: «Я бы хотел стать президентом «Реала»

Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль рассказал о желании стать президентом мадридского «Реала».

Испанский спортсмен, являющийся давним болельщиком «королевского клуба», посетил недавним матч Ла Лиги, в котором команда Карло Анчелотти взяла верх над «Реал Сосьедадом» (2:1).

«Могу ли я стать президентом мадридского «Реала»? Думаю, я бы хотел этого, но прямо сейчас у клуба есть самый лучший президент, которого только можно представить», – поведал в интервью Movistar Надаль, имея в виду, конечно же, Флорентино Переса.

20 сентября «Реал» примет на своём поле берлинский «Унион» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.