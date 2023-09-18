Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Жирона» идёт в тройке лучших, забив 4 мяча «Гранаде»

18 Сентября 2023 • 23:55 Комментировать
Гранада
2:4
Жирона
окончен

В пятом туре чемпионата Испании самая «верховая» команда, «Гранада», принимала «Жирону», которая удивляет стабильными отличными результатами. Большого перевеса не было ни у кого, но гости здорово провели дебютный отрезок игры. На 22-й минуте Виктор Цыганков открыл счет выстрелом из-за пределов штрафной. Вскоре активный Савио также отметился результативным дальним ударом. Прошло три минуты, и Артём Довбик вывел Давида Лопеса фактически на пустые ворота - 3:0. Мюрто Узуни промахнулся, пробивая головой, а мог вернуть подобие интриги. Также отличный момент был у Цыганкова.

Узуни после перерыва подправил мяч в сетку после удара головой от Игнаси Микеля. На 85-й минуте стадион ожил - Лукас Бое отметился точной попыткой - 2:3. Но вскоре Ян Коуто снял все вопросы, забив четвертый гол.

«Жирона» набрала 13 очков и делит второе место с «Барселоной», у соперника только три балла.

Протокол игры  
Гранада2:4Жирона
  22'Цыганков Виктор (0:1)
  31'Савио III (0:2)
  34'Давид Лопес (0:3)
(1:3) Узуни Мюрто63'  
(2:3) Бое Лукас85'  
  89'Коуто Ян (2:4)
Рауль ФернандесСанчес РикардВиктор Диас 62' (Вильяр Гонсало ( 62') Микель ИгнасиНева Карлос 83' (Дьедиу Фамара ( 83') Сарагоса Брайан 83' (Альваро Фернандес ( 83') Мелендо Оскар  33' 74' (Пуэртас Антонио ( 74') Гумбау ХерардКальехон Хосе 62' (Торренте Рауль ( 62'  70') Узуни Мюрто  23'Бое Лукас
Запасные: Феррейра АндреМанафа ВилсонПетрович НьегошРуис СерхиоПереа АльбертоБош МикиВайссман Шон
Гассанига ПаулоКоуто Ян  72'Гарсия ЭрикБлинд Дэйли 90' (Хуанпе Хуан ( 90') Гутьеррес МигельДавид ЛопесЦыганков Виктор 68' (Порту Кристиан ( 68') Мартин Иван 71' (Стуани Кристиан ( 71') Гарсия АлешСавио IIIДовбик Артём 71' (Эррера Янгель ( 71')
Запасные: Jastin GarciaХуан Карлос МартинФуйдиас ТониФернандес ВалериJhon SolisБернардо ЭспиносаТорре Пабло
18 сентября. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гранада Жирона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Гранада Гранада
Жирона Жирона
2
4
2.85 3.40 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Сентября
00:39 · Испания. Ла Лига
Масалитин оценил адаптацию Захаряна в «Реал Сосьедаде»
00:02 · Испания. Ла Лига
Надаль: «Я бы хотел стать президентом «Реала»
18 Сентября
23:55 · Испания. Ла Лига
«Жирона» идёт в тройке лучших, забив 4 мяча «Гранаде»
23:33 · Испания. Ла Лига
«Реал» запланировал продление контракта со звёздным полузащитником слухи
22:36 · Испания. Ла Лига
Мората: «Матч с «Валенсией» был настоящей катастрофой»
21:29 · Испания. Ла Лига
Халилович: «Месси многому учил молодых игроков»
21:08 · Испания. Ла Лига
Бальде официально продлит контракт с «Барселоной» в ближайшие дни
16:04 · Испания. Ла Лига
Хави: «В прошлом сезоне мы были хороши в Лиге чемпионов» 3
14:53 · Испания. Ла Лига
Хави: «Пришло время сделать следующий шаг в Лиге чемпионов» 1
13:46 · Испания. Ла Лига
Фанаты недовольны, что Захарян мало играет за «Реал Сосьедад» 1
13:43 · Испания. Ла Лига
«Осасуну» могут наказать за кричалки фанатов о Гринвуде
13:16 · Италия. Серия А
У Мораты есть два варианта в Серии А
12:23 · Испания. Ла Лига
Кубо может вернуться в «Реал»
12:07 · Испания. Ла Лига
«Барселона» ожидает, что Педри вернётся в строй к матчу с «Реалом»
11:58 · Англия. Премьер-лига
Парти может перейти из «Арсенала» в испанский топ-клуб
Все новости
Рекомендуем