«Жирона» идёт в тройке лучших, забив 4 мяча «Гранаде»

В пятом туре чемпионата Испании самая «верховая» команда, «Гранада», принимала «Жирону», которая удивляет стабильными отличными результатами. Большого перевеса не было ни у кого, но гости здорово провели дебютный отрезок игры. На 22-й минуте Виктор Цыганков открыл счет выстрелом из-за пределов штрафной. Вскоре активный Савио также отметился результативным дальним ударом. Прошло три минуты, и Артём Довбик вывел Давида Лопеса фактически на пустые ворота - 3:0. Мюрто Узуни промахнулся, пробивая головой, а мог вернуть подобие интриги. Также отличный момент был у Цыганкова.

Узуни после перерыва подправил мяч в сетку после удара головой от Игнаси Микеля. На 85-й минуте стадион ожил - Лукас Бое отметился точной попыткой - 2:3. Но вскоре Ян Коуто снял все вопросы, забив четвертый гол.

«Жирона» набрала 13 очков и делит второе место с «Барселоной», у соперника только три балла.