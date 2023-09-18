Хавбек мадридского «Реала» Федерико Вальверде может подписать новый контракт с клубом.

Минувшим летом интерес к уругвайскому футболисту проявляли гранды Английской премьер-лиги, однако сам полузащитник не изъявил желания покидать Мадрид, а «королевский клуб» не рассматривал возможность его продажи. По информации журналиста Экрема Конура, «Реал» планирует в скором времени начать переговоры с Вальверде по новому трудовому соглашению. Действующий договор 25-летнего игрока рассчитан до 2027 года.

В активе Федерико Вальверде 19 забитых мячей и 15 ассистов в 209 поединках за «сливочных». Трансферная стоимость уругвайца, по оценке Transfermarkt, составляет 100 млн евро.