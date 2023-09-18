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Халилович: «Месси многому учил молодых игроков»

18 Сентября 2023 • 21:29 Комментировать
Барселона
...
Сельта
23.09 19:30

Бывший футболист «Барселоны» Ален Халилович вспомнил о времени, проведённом в каталонском клубе.

Хорватский полузащитник был подписан «сине-гранатовыми» в 2014 году, но так и не смог проявить себя. Спустя два года хавбек был продан в «Гамбург», а на сегодняшний день защищает цвета нидерландской «Фортуны».

«Сравнения с Месси? Он очень помогал мне, когда я был в «Барселоне». У него были отличные отношения с игроками молодёжного состава, он многому нас учил. Достаточно представить, каково работать с лучшим в истории», – приводит Barca Universal слова Халиловича, всего однажды сыгравшего за первую команду каталонского гранда.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Ален Халилович
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