Халилович: «Месси многому учил молодых игроков»

Бывший футболист «Барселоны» Ален Халилович вспомнил о времени, проведённом в каталонском клубе.

Хорватский полузащитник был подписан «сине-гранатовыми» в 2014 году, но так и не смог проявить себя. Спустя два года хавбек был продан в «Гамбург», а на сегодняшний день защищает цвета нидерландской «Фортуны».

«Сравнения с Месси? Он очень помогал мне, когда я был в «Барселоне». У него были отличные отношения с игроками молодёжного состава, он многому нас учил. Достаточно представить, каково работать с лучшим в истории», – приводит Barca Universal слова Халиловича, всего однажды сыгравшего за первую команду каталонского гранда.