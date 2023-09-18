Бальде официально продлит контракт с «Барселоной» в ближайшие дни

«Барселона» готовится официально объявить о продлении контракта левого защитника Алехандро Бальде.

Информация о скором подписании нового договора с молодым латералем появилась ещё летом. Авторитетные ресурсы сообщали об устной договорённости каталонского клуба с Бальде, и теперь, как информирует журналист Фернандо Поло, сделка вот-вот будет оформлена официально. Новое соглашение 19-летнего футболиста, как и предполагалось, рассчитано до 2028 года. О заключении нового контракта может быть объявлено уже в ближайшие дни.

Алехандро Бальде провёл 55 матчей за «Барселону», включая четыре поединка в текущем сезоне.