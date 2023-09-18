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Хави: «В прошлом сезоне мы были хороши в Лиге чемпионов»

18 Сентября 2023 • 16:04 Комментировать (3)
Барселона
...
Антверпен
1 1.19 X 7.80 2 14.00
19.09 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оценил выступления своей команды в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, где каталонцы заняли третье место в группе с «Баварией», миланским «Интером» и пльзеньской «Викторией».

«В прошлом сезоне мы были хороши в Лиге чемпионов в плане качества игры, но не в плане результатов. Сейчас мы усилились и готовы показать, на что способны», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, в новом розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» будет выступать в одной группе с бельгийским «Антверпеном», донецким «Шатхтёром» и «Порту». Первый матч команда Хави Эрнандеса проведёт уже завтра против «Антверпена».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (3)
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ALKL
18 Сентября 2023 в 17:47
Да брось ты, уровень барсы это ЛЕ
ALKL
18 Сентября 2023 в 17:47
Да брось ты, уровень барсы это ЛЕ
andi
18 Сентября 2023 в 16:43
Да ладно.
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18.09.23 в 22:00
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