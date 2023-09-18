Хави: «В прошлом сезоне мы были хороши в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оценил выступления своей команды в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, где каталонцы заняли третье место в группе с «Баварией», миланским «Интером» и пльзеньской «Викторией».

«В прошлом сезоне мы были хороши в Лиге чемпионов в плане качества игры, но не в плане результатов. Сейчас мы усилились и готовы показать, на что способны», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, в новом розыгрыше Лиги чемпионов «Барселона» будет выступать в одной группе с бельгийским «Антверпеном», донецким «Шатхтёром» и «Порту». Первый матч команда Хави Эрнандеса проведёт уже завтра против «Антверпена».