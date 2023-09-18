Хави: «Пришло время сделать следующий шаг в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился ожиданиями от выступлений своей команды в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Напомним, каталонской команде на групповом этапе будут противостоять такие команды, как «Антверпен», «Порту» и донецкий «Шахтёр».

«Пришло время сделать следующий шаг в Лиге чемпионов. Игроки подходят к групповому этапу с большим энтузиазмом, но мы не должны допустить одержимости. Мы должны быть самими собой и навязывать свой характер», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, «Барселона» не смогла выйти из группы в двух предыдущих розыгрышах Лиги чемпионов.