Фанаты недовольны, что Захарян мало играет за «Реал Сосьедад»

В матче пятого тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад», за который выступает Арсен Захарян, потерпел поражение от мадридского «Реала» (1:2). Болельщики проигравшей команды выразили недовольство тем, что главный тренер очень поздно выпустил на поле россиянина Арсена Захаряна.

«Мы проигрываем 1:2, а Иманол делает замены на 83-й минуте. Захарян хоть раз мяча коснулся?! Он отличный игрок! Выпусти его на 70-й минуте, чтобы он набирал форму!» - @karuana2002

«Лучше подождать до 90-й минуты, чтобы выпустить Захаряна. В итоге - мы теряем время и шансы» - @xabier21777485

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно.