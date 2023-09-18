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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фанаты недовольны, что Захарян мало играет за «Реал Сосьедад»

18 Сентября 2023 • 13:46 Комментировать

В матче пятого тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад», за который выступает Арсен Захарян, потерпел поражение от мадридского «Реала» (1:2). Болельщики проигравшей команды выразили недовольство тем, что главный тренер очень поздно выпустил на поле россиянина Арсена Захаряна.

«Мы проигрываем 1:2, а Иманол делает замены на 83-й минуте. Захарян хоть раз мяча коснулся?! Он отличный игрок! Выпусти его на 70-й минуте, чтобы он набирал форму!» - @karuana2002

«Лучше подождать до 90-й минуты, чтобы выпустить Захаряна. В итоге - мы теряем время и шансы» - @xabier21777485

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Реал Сосьедад Арсен Захарян
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