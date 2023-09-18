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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуну» могут наказать за кричалки фанатов о Гринвуде

18 Сентября 2023 • 13:43 Комментировать

В воскресенье в чемпионате Испании проходил матч между «Хетафе» и Осасуной». Хозяева поля отпраздновали победу со счётом 3:2. За «Хетафе» дебютировал нападающий Мэйсон Гринвуд, которого клуб арендовал у «Манчестер Юнайтед». После выхода на поле в адрес англичанина последовали ужасные кричалки от фанатов «Осасуны». Они скандировали Гринвуду пожелания смерти.

За выходки фанатов «Осасуна» может получить наказание от испанской Ла Лиги. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

Напомним, что ранее в Англии Мэйсона Гринвуда обвиняли в изнасиловании и нападении. В начале года обвинения были сняты, но «Манчестер Юнайтед» всё же не восстановил игрока в первой команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Хетафе Мэйсон Гринвуд
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