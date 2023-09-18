Кубо может вернуться в «Реал»

22-летний вингер «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо может вернуться в мадридский «Реал», об этом стало известно журналистам Todofichajes. Стороны могут обсудить потенциальную сделку в январское трансферное окно. Возвращение японца обойдется «сливочным» примерно в 30 миллионов евро.

Такефуса перебрался в команду из Сан-Себастьяна летом прошлого года. Трудовое соглашение японца с клубом рассчитано до завершения сезона-2026/2027.

В стартовавшем чемпионате Испании Кубо провел пять матчей. Полузащитник записал себе в актив три забитых мяча и одну результативную передачу.