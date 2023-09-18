«Барселона» ожидает, что Педри вернётся в строй к матчу с «Реалом»

Каталонская «Барселона» ожидает, что полузащитник команды Педри вернётся в строй к матчу с мадридским «Реалом», который состоится в следующем месяце. Об этом сообщает Catalunya Radio.

Напомним, Педри отсутствует уже несколько недель из-за травмы, которую получил на старте нынешнего сезона. Источник сообщает, что «Барселона» почти уверена в участии полузащитника в матче с мадридским «Реалом» в следующем месяце.

Педри в первых двух турах испанской Ла Лиги отметился голом перед тем, как получить травму. 20-летний полузащитник проводит уже четвёртый сезон в составе «сине-гранатовых».