Вальверде: «АПЛ? У меня есть возможность выступать за «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал, почему не стал переходить в Английскую премьер-лигу минувшим летом. Ранее сообщалось, что на туманном альбионе футболиста были готовы приобрести сразу два топ-клуба.

«АПЛ? У меня есть возможность выступать за «Реал». Когда я почувствую, что больше не могу это делать, мне придётся рассмотреть другие варианты для продолжения карьеры. Возможно, «Реал» сам решит меня продать», – цитирует Вальверде журналист Фабрицио Романо.

К 25-годам Вальверде успел выиграть в составе «Реала» все возможные трофеи. В новом сезоне уругваец отметился голом в пяти матчах чемпионата Испании.