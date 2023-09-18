Иско назвал трёх фаворитов Ла Лиги

Экс-футболист мадридского «Реала», а ныне игрок севильского «Бетиса» Иско высказался о шансах «королевского» клуба стать чемпионом Испании в сезоне-2023/2024.

«Реал», «Барселона» и «Атлетико» - главные фавориты турнира. Команда Анчелотти начала чемпионат уверенно, но впереди еще длинный путь, поэтому слишком рано делать прогнозы. Если «Бетис» не сможет выиграть золото, то пусть это сделает «Реал», - приводит слова полузащитника AS.

В последнем матче мадридский гранд отпраздновал домашнюю победу над «Реал Сосьедадом» со счетом 2:1. По итогам пяти туров подопечные Карло Анчелотти единолично лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании.