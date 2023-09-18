Вальверде летом отклонил два предложения из АПЛ

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде летом отказал двум топ-клубам Английской премьер-лиги. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, уругваец имел два варианта для продолжения карьеры на туманном альбионе, но в итоге решил остаться в «королевском клубе».

25-летний Вальверде выступает за мадридский «Реал» с 2016 года и не собирается покидать команду в обозримом будущем. Ранее сообщалось, что одной из главных целей уругвайца является стать капитаном «королевского клуба».

Летом Вальверде связывали с «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но источник не сообщает имена клубов, от которых полузащитник получил предложение.