Куртуа: «Тяжело работаю над тем, чтобы поскорее вернуться»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от того, сможет ли вернуться на поле до конца нынешнего сезона. Напомним, на предсезонной подготовке бельгиец разорвал крестообразные связки колена, из-за чего рискует пропустить всю кампанию.

«Тяжело работаю над тем, чтобы поскорее вернуться. Хочу насладиться футболом в конце сезона», – сказал Куртуа в короткой беседе с El Chiringuito TV.

Напомним, «Реал» в качестве временной альтернативы Куртуа пригласил на правах аренды Кепу Аррисабалагу из лондонского «Челси». В составе «Реала» также есть центральный защитник Эдер Милитао, который страдает от той же травмы, что и Куртуа.