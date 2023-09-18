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Куртуа: «Тяжело работаю над тем, чтобы поскорее вернуться»

18 Сентября 2023 • 09:52 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Мадрид
24.09 22:00

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от того, сможет ли вернуться на поле до конца нынешнего сезона. Напомним, на предсезонной подготовке бельгиец разорвал крестообразные связки колена, из-за чего рискует пропустить всю кампанию.

«Тяжело работаю над тем, чтобы поскорее вернуться. Хочу насладиться футболом в конце сезона», – сказал Куртуа в короткой беседе с El Chiringuito TV.

Напомним, «Реал» в качестве временной альтернативы Куртуа пригласил на правах аренды Кепу Аррисабалагу из лондонского «Челси». В составе «Реала» также есть центральный защитник Эдер Милитао, который страдает от той же травмы, что и Куртуа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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