Беллингем не смог побить рекорд Роналду

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем не смог превзойти достижение португальского нападающего Криштиану Роналду.

До поединка против «Реал Сосьедада» (2:1) англичанин забивал во всех четырех матчах на старте сезона испанского чемпионата. Подобное удавалось лишь Роналду в 2009 году и Пепильо в 1960-м.

На счету Беллингема пять голов в пяти турах Ла Лиги.

20-летний полузащитник перешел в мадридский гранд в летнее трансферное окно из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2029 года.