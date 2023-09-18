Вальверде: «Грустно видеть Модрича и Крооса на скамейке запасных»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал ситуацию с игровым временем Тони Крооса и Луки Модрич. Напомним, оба ветерана получают мало практики на старте сезона.

«Грустно видеть Модрича и Крооса на скамейке запасных, это игроки высочайшего калибра. Важность заключается в том, что кто бы не выходил на поле, он чувствует поддержку Тони и Луки. В конце концов мы являемся командой и вместе мы сильнее», – заявил Вальверде на интервью после матча с «Хетафе», в котором отметился голом.

Напомним, контракты Крооса и Модрича с «Реалом» заканчиваются в конце нынешнего сезона.