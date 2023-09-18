Иско признался, как относится к «Реалу»

Хавбек севильского «Бетиса» Иско высказался об уходе из мадридского «Реала».

«Я не чувствовал, что в «Реале» ко мне относились несправедливо. Хотя я мог бы чаще выходить на поле. «Реал» - самый важный клуб в моей карьере, я всегда буду его уважать и любить. Но мне следовало уйти намного раньше из-за всей ситуации», - передает слова полузащитника AS.

Иско являлся игроком мадридского гранда с 2013 по 2022 год. Он сыграл 353 поединка, забил 53 гола и сделал 57 ассистов. Вместе со «сливочными» полузащитник пять раз выигрывал Лигу чемпионов и трижды становился чемпионом Испании.

В «Бетис» Иско перешел минувшим летом на правах свободного агента.