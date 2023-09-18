Захарян назвал лучшего футболиста мира - это не Месси

Полузащитник сборной России и испанского «Реал Сосьедада» Арсен Захарян назвал топ-5 лучших футболистов мира.

«Первый - Роналду, сто процентов. Второй - это Роналдиньо. Месси, конечно же, тоже в тройке. Еще пусть будет Мхитарян - в детстве много следил за ним. И пятый - Неймар», - рассказал футболист на ютуб-канале Okko Спорт.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 13 миллионов евро. Трудовое соглашение Арсена с клубом рассчитано до конца июня 2029 года.

В текущем сезоне Ла Лиги 20-летний россиянин провел три поединка.