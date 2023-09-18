Араухо вернулся в общую группу «Барселоны»

24-летний уругвайский защитник Рональд Араухо вернулся к тренировкам в общей группе каталонской «Барселоны». Футболист не принимал участия в занятиях больше месяца из-за повреждения подколенного сухожилия.

Несмотря на возвращение в общую группу, южноамериканец, скорее всего, не примет участия в поединке против бельгийского «Антверпена» в рамках стартового тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится во вторник, 19 сентября.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие всего в одном поединке за каталонский коллектив.