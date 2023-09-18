Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над командой Захаряна

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о результате вчерашнего поединка против «Реал Сосьедада» в рамках пятого тура чемпионата Испании. «Королевский» клуб одержал победу со счетом 2:1.

«Мы стартовали с быстрого пропущенного мяча. Хорошо, что сумели отыграться. Нужно прикладывать много усилий в матчах с соперником, который показывает отличный футбол. Мы смогли выиграть благодаря своей целеустремленности и воле к победе. «Реал» проявил интенсивность, которую тяжело выдерживать в течение всех 90 минут», - передает слова итальянца Fichajes.

После пяти туров мадридцы с 15 очками лидируют в Ла Лиге.