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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хоселу: «Мои голы помогают «Реалу» побеждать»

18 Сентября 2023 • 08:03 Комментировать

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу высказался о своем голе в ворота «Реал Сосьедада» в поединке пятого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 2:1.

«Я очень доволен, что забил гол. Это помогает «Реалу» побеждать и делает меня счастливым. Рад вносить свой вклад в победы. Стараюсь по максимуму использовать те моменты, которые у меня есть. Мы очень хорошо поработали», - цитирует форварда AS.

Благодаря вчерашнему успеху в активе мадридского гранда стало 15 баллов. Подопечные Карло Анчелотти единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании.

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Реал Мадрид Хоселу
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