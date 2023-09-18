Хоселу прокомментировал победу «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу высказался о волевой победе над «Реал Сосьедадом» в матче пятого тура чемпионата Испании. Форвард забил гол, а его команда выиграла со счетом 2:1.

«Это был очень тяжелый поединок. Соперник пытался доминировать на поле, у этой команды в составе отличные игроки. Мы же держались вместе и смогли все изменить. Наша команда стабильна и верит в свои силы. Мы знали, что у нас будут шансы вырвать победу», - передает слова бомбардира AS.

После пяти туров «королевский» клуб набрал 15 баллов и находится на первом месте в турнирной таблице испанского чемпионата.