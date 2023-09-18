Анчелотти оценил игру нападающего «Реала» Хоселу

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре нападающего команды Хоселу после вчерашнего матча с «Реал Сосьедадом» (2:1). В активе форварда победный гол.

«Этот парень дает на гарантии впереди, он отлично играет спиной и лицом к воротам. Мы прекрасно понимаем, какую пользу он может принести команде. Хоселу играет на важной позиции, у нас больше нет футболистов с такими качествами. Нам не хватало такого игрока в прошлых сезонах», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Хоселу присоединился к «Реалу» в летнее трансферное окно. В Ла Лиге он провел пять матчей, забил два мяча и сделал голевую передачу.