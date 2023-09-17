Захарян опять не сделал разницу, и мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Реал Сосьедадом»

«Реал Сосьедад» вместе с Арсеном Захаряном реально приехал в гости к мадридскому «Реалу» в пятом туре чемпионата Испании.

Были опасения, что Захарян пропустит встречу с мадридским «Реалом» из-за болезни, но Арсен успел восстановиться. В начале сентября он пропустил тренировку «Реал Сосьедада» из-за высокой температуры, и пресс-атташе сан-себастьянского клуба тогда рассмеялся, сказав, что Захарян умирать не собирается.

Перед матчем с мадридским «Реалом» у Арсена спросили, забьёт ли он в ворота «сливочных», на что Захарян ответил, что ему надо сначала выйти на поле. В заявку на матч он попал, а вот в стартовый состав – нет. Но это и неудивительно, поскольку до этого Арсен в обоих своих матчах за «Реал Сосьедад» появлялся на замену после 70-й минуты.

Мадридский «Реал» не допустил ни одной осечки в четырёх стартовых турах и не собирался, естественно, проигрывать у себя дома гостям из Сан-Себастьяна. Однако уже на пятой минуте хозяева пропустили. Кубо закинул мяч с правого полуфланга в сторону левой штанги, Барренечеа сходу пробил, Кепа перед собой отразил, а на добивании всё тот же Барренечеа уже выиграл микродуэль у бывшего вратаря «Челси».

Счёт стал 0:1, но вряд ли мадридский «Реал» попал в непривычное положение. В прошлом туре, который был до перерыва на матчи сборных, «сливочные» также в домашнем матче оказались в статусе догоняющих против «Хетафе», а потом дважды отличились во втором тайме, победный мяч забив в концовке.

Сейчас хозяева планировали восстановить статус-кво практически сразу, однако Родриго из зоны левого инсайда неопасно пробил в руки Ремиро. Сценарий становился совсем уж фантастическим для «бело-голубых», когда Кубо дальним обводящим ударом положил мяч в левый нижний угол. Впрочем, Такефуса поспешил обрадоваться, поскольку Оярсабаль, находившийся в офсайде, закрывал обзор Кепе и вроде как коснулся мяча. В общем, гол «Реал Сосьедада» был отменён.

Непонятно, как мадридцы не сравняли счёт на шестнадцатой минуте. Гости потеряли мяч на свой половине поля, Карвахаль выскочил к правому углу вратарской и выкатил в центр на Хоселу. Перед Санмартином были пустые ворота, а он умудрился попасть в перекладину. Через считанные секунды мяч снова оказался у Карвахаля, который теперь мягко навесил на Родриго, криво пробившего через себя левее створа. Совсем скоро после ударов Хоселу и Карвахаля сансебастьянцев спас Ремиро.

В районе получаса игры, после того как Ремиро нейтрализовал ещё и выстрел Родриго, пришёл черёд «Реал Сосьедада» острить около чужих ворот. Кепа отбил низовой удар Кубо с правого полуфланга, а на подборе Барренечеа с пятнадцати метров запустил мяч высоко в воздух. Буквально на следующей минуте Кубо навесил справа, а Мерино эффектно пробил головой в падении – Кепа выручил мадридцев, парировав мяч на угловой.

После этого команды взяли передышку, а на первой минуте второго тайма «Реал» из Мадрида проявил свою мощную сущность. Федерико Вальверде, получив передачу от Франсиско Гарсии, из-за пределов штрафной площади отправил мяч в мишень рикошетом от левой штанги (1:1). Кстати, в предыдущем матче против «Хетафе», о котором мы упоминали выше, мадридский «Реал» отыгрался тоже, что называется, из раздевалки.

А вот вышли вперёд «сливочные» в отчётном матче на полчаса раньше, чем это было в разрезе встречи с «Хетафе». На 60-й минуте Фран Гарсия записал себе второй голевой пас, с левого фланга навесив на голову Хоселу. Понятно уже, что Санмартин переправил мяч в сетку и сделал счёт 2:1. Как раз Хоселу успел отличиться в чужие ворота, прежде чем его заменил Камавинга.

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Получив преимущество на табло, «Реал Мадрид» отошёл назад, а «Реал Сосьедад» не преуспел в позиционной игре первым номером. В принципе, ещё вполне могло залететь по голу и туда, и туда, но не залетело больше никуда. Захарян опять вышел на замену в концовке (на 81-й минуте) и не сделал никакой разницы на поле. Мадридский «Реал» после пяти туров в Ла Лиге идёт на первом месте со стопроцентным показателем набранных очков, «Реал Сосьедад» же расположился на четырнадцатой строчке с шестью баллами.

Кирилл Иванцов