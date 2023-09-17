Серхио Рамос поделился впечатлениями от первой игры после возвращения в «Севилью»

Защитник «Севильи» Серхио Рамос высказался о победе над «Лас-Пальмасом» (1:0) в пятом туре чемпионата Испании.

Игрок доволен результатом своей команды, особенно после не самого удачного старта сезона, к тому же было определённое преимущество, которое заключалось в родных болельщиках.

«Я испытал очень сильные эмоции. Очень волнительно воссоединиться со своими людьми, своим домом, своими поклонниками. Это что-то уникальное, что невозможно описать словами», - приводит слова Рамоса Marca.

Напомним, что «Севилья» набрала первые очки в этом сезоне и поднялась на 17-ю строчку в турнирной таблице.